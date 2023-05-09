雲林從事地下錢莊放款業務的蘇姓男子南下高雄找林姓男子追討債務，過程中雙方發生口角，蘇男疑似賞林男耳光，讓林男怒起殺機，拿金屬線當場勒斃蘇男並棄屍山林。高雄高分院依強盜殺人罪判林男20年半，民事部份判林男應賠償蘇男父母760萬元。

高雄市林園警分局偵查隊2021年12月20日凌晨接獲屏東縣刑大通報，指34歲林男透過友人與潘姓小隊長聯絡自首，他聲稱15日在台88線快速道路橋下附近的拖板車場，不小心將26歲蘇男勒斃，並棄屍於六龜山區附近，自首時稱自己「良心不安，睡不著」。最後在茂林區132縣道6公里處邊坡找到蘇男屍體。由於棄屍已5天，林男屍體被找到時已浮腫，事後比對無誤。

檢警查出，家住雲林北斗的蘇男從事地下錢莊放款業務，平時就雲林、高雄往返，而在高雄大寮擔任拖板車司機的林男上個月因急需用錢，向錢莊借款約9萬元，扣掉利息僅實拿6萬9000元，每期仍得還款3000元。

林男陸陸續續還款，剩大約2萬多元的債務未按時還款，負責催討債務的蘇男與林相約15日傍晚6時在林工作的車場談判，過程中，林疑似不滿蘇催款的態度，雙方發生口角。林男甚至提出要蘇男先借他3萬來補前面的洞，但蘇男認為他連3千都還不出來，怎麼可能還借他錢。

衝突過程中，蘇男還回車上拿球棒，說要撂人來，甚至又賞了林男一巴掌，兩人拉扯過程中，林嫌供稱自己隨手拿了條線將人活活勒斃，見闖下大禍，直接將遺體拖入蘇的座車，載往高雄山區棄屍。

高雄地院依殺人和遺棄屍體罪，分別判20年、1年，併執行刑20年6月，案經上訴高雄高分院，認為原審認事用法並無不妥，駁回上訴，仍可上訴。

蘇男的父母另向林男求償860萬元，高雄地院法官認為，蘇家父母驟失至親，承受喪子之痛，並遭逢白髮人送黑髮人的重大變故，哀慟難以承受，不言自明，判林男應賠760萬餘元，可上訴。