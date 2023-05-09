桂格燕麥飲代言人坤達表示，自己在運動後最常喝顆粒燕麥飲，兼具飽足感又健康無負擔。（桂格提供）

坤達維持體態的秘訣就是持續規律的運動及正常作息，無法兼顧的時候，就會想辦法吃得健康。（桂格提供）

健康飲食趨勢讓人更注重餐食攝取，有超過8成國人為外食族，如何吃得少負擔成為近期很夯的課題。人氣品牌桂格燕麥飲標榜不易形成體脂肪及有助於調節血脂，今（9日）也發佈最新代言人，由陽光健康形象的坤達帥氣擔綱，透過坤達帶出商品活力氣勢。即日起至30日，7-11及全家買桂格燕麥飲可享有2件45元優惠。

坤達近期事業及運動表現成亮眼，更直言為了YT夏季籃球大賽備戰中，「難得來到球場工作，當然要好好把握打球的機會。」當天拍攝連續高耗能達12個小時，但坤達仍完美入鏡，顯示坤達不僅敬業精神十足、更是運動魂上身。被問到對自己的體態是否滿意？坤達表示：「體重體脂可以持續保持，讓運動表現挑戰更好成績」，從拍攝現場隨時能察覺坤達的結實體態時時在發光，沒有贅肉的手臂線條讓人不禁盯著看，十足優秀的男神典範。

面對即將到來的YT夏季籃球大賽，坤達大方聊到自己除了隨時加強運動訓練、更在意體重體脂的控制，「健康好體態」是對自己的基本要求，必備武器也少不了桂格燕麥飲，因為桂格喝的燕麥榮獲國家健康食品雙認證，可以幫助減少體脂肪形成、降低膽固醇。

結實體態讓人稱羨的坤達，在拍攝現場也不禁讓人好奇是如何維持？坤達私心分享自己的撇步，最近錄影常常面臨熬夜趕行程，不規律的生活作息讓他沒有辦法好好運動，而維持體態很需要持續規律的運動及作息，無法兼顧的時候，就會想辦法吃得健康。自己早從五年前就開始喝桂格燕麥飲，四種口味視不同情況輪流喝，最常在運動後來一杯富含燕麥顆粒的燕麥飲，既有飽足感，又能維持健康無負擔。

桂格燕麥飲榮獲國家健康食品認證，限時慶賀年度代言人坤達就任，即日起至5月30日，7-11、全家消費兩瓶(290ml)只要45元銅板價，如果是習慣喝大瓶燕麥飲(920ml)的朋友，全聯5月18日前購買加贈20點福利點。