海山分局公布影像，證實向張文潔陳情的賓士車駕駛惡意逼車。（警方提供）

新北市長侯友宜目前正在議會接受民進黨團質詢，綠議員強烈砲火猛攻侯友宜，沒想到，民進黨台北市議員竟也來「助攻」，但隨即遭打臉。北市議員張文潔今（9日）以「侯探長無心市政、放縱新北市警局吃案」為題舉行記者會，民眾陳情新北海山警分局受民代壓力，未依規定處理車禍案件。海山分局稍晚公布影像，證實向張文潔陳情的賓士車駕駛惡意逼車，才導致車禍發生，駁斥張文潔僅以片面之詞指責警方，分局必須出面澄清，捍衛執法專業及尊嚴。

北市議員跨河打侯批警吃案 新北警公布影像打臉

海山分局分局長王鴻儒表示，民意代表為選民服務，警方均予以尊重，但應根據事實，如因片面之詞，便指責警方不是，對員警士氣必會造成打擊，也會讓民意代表陷入錯誤，故分局必須出面澄清，以捍衛執法專業及尊嚴，不能抹殺基層員警的辛勞。

海山分局說明，5月5日上午10時45分獲報縣民大道2段處理糾紛案，經員警到場後，檢視行車紀錄器影像及雙方說詞，現場認定張姓民眾駕駛的前車被許姓民眾駕駛的後車按鳴喇叭後，有故意蛇行及於路中驟然減速煞停的行為，導致後車碰撞，屬故意行為之行車糾紛，與內政部警政署函示定義交通事故必需出於過失之要件不符，爰認定涉及刑法公共危險罪責，不能以交通事故處理了事。

然而本案雖非屬交通事故案件，但張民駕駛行為亦已違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第4款及第4項，故於確認事實後開單告發，處6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並吊扣該汽車牌照6個月。

因張民無法接受不以交通事故處理，認為警方處理程序不當，表達不滿後隨即離去。隔日分局聯繫張民未果，後續將寄發通知書傳喚張民到案說明，於完成相關程序後移請地檢署偵辦。

至於張文潔質疑警方受民代壓力未依規定處理，海山分局強調，受理民眾各類案件，不會因為政治背景而有差別待遇。本案也會在偵查不公開的規範下，保護當事人個資，將影像公布，還原事實的真相，請社會大眾支持警察嚴正執法。