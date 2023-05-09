大陸海關總署9日對外公布，前4個月，中國大陸外貿進出口同比增長5.8％，穩中向好勢頭進一步延續。

大陸海關總署網站9日消息，今年前4個月，中國進出口總值13.32兆元（人民幣，下同）同比（下同）增長5.8％。其中，出口7.67兆元，增長10.6％；進口5.65兆元，增長0.02％；貿易順差2.02兆元，擴大56.7％。按美元計價，今年前4個月中國進出口總值1.94兆美元，下降1.9％。其中，出口1.12兆美元，增長2.5％；進口8227.6億美元，下降7.3％；貿易順差2941.9億美元，擴大45％。

今年4月，中國大陸進出口3.43兆元，增長8.9％。其中，出口2.02兆元，增長16.8％；進口1.41兆元，下降0.8％；貿易順差6184.4億元，擴大96.5％。按美元計價，今年4月份進出口5006.3億美元，增長1.1％。其中，出口2954.2億美元，增長8.5％；進口2052.1億美元，下降7.9％；貿易順差902.1億美元，擴大82.3％。

今年前4個月中國外貿進出口主要特點：

一般貿易進出口比重提升：前4個月，中國一般貿易進出口8.72兆元，增長8.5％，占外貿總值的65.4％，比去年同期提升1.6個百分點。其中，出口5.01兆元，增長14.1％；進口3.71兆元，增長1.8％。同期，加工貿易進出口2.38兆元，下降9.8％，占17.9％。其中，出口1.57兆元，下降4.7％；進口8107.8億元，下降18.2％。此外，中國大陸以保稅物流方式進出口1.73兆元，增長15.4％。其中，出口6764.2億元，增長23.4％；進口1.05兆元，增長10.8％。

對東協、歐盟進出口增長，對美國、日本等下降。前4個月，東協為大陸第一大交易夥伴，與東協貿易總值為2.09兆元，增長13.9％，占外貿總值的15.7％。其中，對東協出口1.27兆元，增長24.1％；自東協進口8200.3億元，增長1.1％；對東協貿易順差4515.5億元，擴大111.4％。歐盟為大陸第二大交易夥伴，大陸與歐盟貿易總值為1.8兆元，增長4.2％，占13.5％。其中，對歐盟出口1.17兆元，增長3.2％；自歐盟進口6313.5億元，增長5.9％；對歐盟貿易順差5414.6億元，擴大0.3％。美國為大陸第三大交易夥伴，大陸與美國貿易總值為1.5兆元，下降4.2％，占11.2％。其中，對美國出口1.09兆元，下降7.5％；自美國進口4100.6億元，增長5.8％；對美貿易順差6768.9億元，收窄14.1％。日本為大陸第四大交易夥伴，大陸與日本貿易總值為7316.6億元，下降2.6％，占5.5％。其中，對日本出口3752.4億元，增長8.7％；自日本進口3564.2億元，下降12.1％；對日貿易順差188.2億元，去年同期為貿易逆差604.4億元。同期，中國對「一帶一路」沿線國家合計進出口4.61兆元，增長16％。其中，出口2.76兆元，增長26％；進口1.85兆元，增長3.8％。

大陸民營企業進出口比重超五成大陸：

前4個月，民營企業進出口7.05兆元，增長15.8％，占大陸外貿總值的52.9％，比去年同期提升4.6個百分點。其中，出口4.86兆元，增長20.2％，占出口總值的63.3％；進口2.19兆元，增長7.1％，占進口總值的38.8％。國有企業進出口2.18兆元，增長5.7％，占大陸外貿總值的16.4％。其中，出口6052.4億元，增長13.6％；進口1.57兆元，增長3％。同期，外商投資企業進出口4.06兆元，下降8.2％，占大陸外貿總值的30.5％。其中，出口2.2兆元，下降6.9％；進口1.86兆元，下降9.8％。

機電產品、勞密產品出口均增長。前4個月，中國出口機電產品4.44兆元，增長10.5％，占出口總值的57.9％。其中，汽車2045.3億元，增長120.3％；手機2829.5億元，下降3.2％。同期，出口勞密產品1.31兆元，增長8.8％，占17.1％。其中，服裝及衣著附件3304.6億元，增長10.6％；紡織品3078.4億元，下降0.8％；塑膠製品2351.5億元，增長12.6％。

鐵礦砂、原油、煤進口量增價跌，天然氣進口量減價揚，大豆進口量價齊升。前4個月，中國進口鐵礦砂3.85億噸，增加8.6％，進口均價（下同）每噸781.4元，下跌4.6％；原油1.79億噸，增加4.6％，每噸4017.7元，下跌8.9％；煤1.42億噸，增加88.8％，每噸897.5元，下跌11.8％；成品油1358.7萬噸，增加68.6％，每噸4084.4元，下跌19.1％。同期，進口天然氣3568.7萬噸，減少0.3％，每噸4151元，上漲8％。此外，進口大豆3028.6萬噸，增加6.8％，每噸4559.8元，上漲14.1％。進口初級形狀的塑膠951.1萬噸，減少7.6％，每噸1.08萬元，下跌10.8％；未鍛軋銅及銅材169.5萬噸，減少12.6％，每噸6.1萬元，下跌5.8％。同期，進口機電產品1.93兆元，下降14.4％。其中，積體電路1468.4億個，減少21.1％，價值7240.8億元，下降19.8％；汽車22.5萬輛，減少28.9％，價值1004.1億元，下降21.6％。