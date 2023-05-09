大陸海關總署網站9日消息，據統計，今年前4個月，中國進出口總值13.32兆元（人民幣，下同），較去年同期增長5.8％。其中，出口7.67兆元，增長10.6％；進口5.65兆元，增長0.02％；貿易順差2.02兆元，擴大56.7％。
若按美元計價，今年前4個月中國進出口總值1.94兆美元，下降1.9％。其中，出口1.12兆美元，增長2.5％；進口8227.6億美元，下降7.3％；貿易順差2941.9億美元，擴大45％。
今年4月份，中國進出口3.43兆元，增長8.9％。其中，出口2.02兆元，增長16.8％；進口1.41兆元，下降0.8％；貿易順差6184.4億元，擴大96.5％。
大陸海關總署指出，今年前4個月，中國一般貿易進出口8.72兆元，增長8.5％，占外貿總值的65.4％，比去年同期提升1.6個百分點。同期，加工貿易進出口2.38兆元，下降9.8％，佔17.9％。
另方面，中國對東協、歐盟進出口增長，對美國、日本等下降。前4個月，東協為中國第一大貿易夥伴，與東協貿易總值為2.09兆元，增長13.9％，占中國外貿總值的15.7％。
歐盟為中國第二大貿易夥伴，與歐盟貿易總值為1.8兆元，增長4.2％，佔13.5％。美國為第三大貿易夥伴，中國與美國貿易總值為1.5兆元，下降4.2％，佔11.2％。日本為中國第四大貿易夥伴，與日本貿易總值為7316.6億元，下降2.6％，佔5.5％。
同期，中國對一帶一路沿線國家合計進出口4.61兆元，增長16％。其中，出口2.76兆元，增長26％；進口1.85兆元，增長3.8％。
中國的機電產品出口增長。前4個月，中國出口機電產品4.44兆元，增長10.5％，占出口總值的57.9％。其中，汽車2045.3億元，增長120.3％；手機2829.5億元，下降3.2％。
同期，中國進口機電產品1.93兆元，下降14.4％。其中，積體電路1468.4億個，減少21.1％，價值7240.8億元，下降19.8％；汽車22.5萬輛，減少28.9％，價值1004.1億元，下降21.6％。
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