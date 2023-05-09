雍智首季營收3.72億元，季減0.83％、年增1.29％，創同期新高。毛利率雖「雙降」至48.77％，但營益率30.64％，優於去年第四季28.33％、低於去年同期32.17％。歸屬母公司稅後淨利0.95億元，季增達16.23％、年減15.19％，每股盈餘3.54元，自近2年半低點回升。

雍智因半導體產業進行庫存調整，終端需求放緩影響測試載板需求，使整體成長動能自去年第二季起轉弱。在探針卡需求強勁帶動下，帶動去年營收維持成長態勢，其中探針卡占比自21％升至30％。惟因探針卡毛利率相對較低，使獲利動能受影響較大。

投顧法人認為，雍智首季營運表現符合預期，由於今年客戶整體新開案數較去年多，看好營收有望逐季成長，使今年營收有機會再創高，成長動能則需視終端需求回溫狀況帶動的續單（Repeat order）需求而定。

投顧法人指出，雍智今年包括網通、車用、多媒體、控制、感應IC的新開案需求較多，手機類持平、PC/NB及家電類相對趨守。探針卡仍為今年營運成長主動能，公司將透過導入智慧製造提升組裝良率及效率、與供應商議價等方式改善毛利。

雍智2022年營收15.29億元，年增3.21％、連5年創高，但稅後淨利4.06億元、年減3.16％，每股盈餘15.01元，仍雙創次高。董事會決議擬配息7.5元，為歷年次高，盈餘配發率約49.97％。公司將於6月26日召開股東常會。