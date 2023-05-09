原本市場對今年的伺服器產業抱持高度期待，預期Intel及AMD兩大伺服器平台可望帶動升級潮，不過隨著歐美自去年下半年至今激進升息的緊縮衝擊陸續顯現，全球各大廠大砍資本支出，而喊得震天價響的AI伺服器出貨量仍只是屈指可數，目前伺服器產業可說是處於谷底未見起色。

根據DIGITIMES觀察，2023年第1季全球伺服器出貨較前季衰退13.8%，跌破400萬台大關，第2季雖然因前季基期較低，以及品牌商新平台可望優先放量，預期出貨將有低個位數季增，可望小幅反彈近4%，但美系資料中心出貨因預期Meta仍將繼續下修出貨將不如整體表現，而微軟(Microsoft)、Google等業者雖開始因應ChatGPT熱潮增加AI伺服器訂單，但其佔整體伺服器出貨比率有限，品牌業者因業者將開始衝刺新一代平台出貨，第2季預期表現較佳，出貨可季增中高個位數，中系資料中心業者因基期較低，出貨亦將有個位數季增表現。

儘管受伺服器市況不佳影響，金像電4月合併營收23.8億元，年減6.46%，累計前4月合併營收為86.92億元，年減10.97%，但整體營運已逐漸擺脫第1季谷底。

金像電預估，第2季合併營收可望較第1季成長高個位數到兩位數，下半年因傳統旺季來臨，可望比上半年好。

日系外資最新報告認為，金像電在伺服器增長將優於其他廠商，加上公司認為NB已於第1季落底，預估金像電第2季合併營收可望季增15%，維持金像電「買進」評等，目標價115元。