新北市民進黨團今連番質詢新北市長侯友宜對國家認同、兩岸關係的態度，市議員林銘仁質詢侯「台灣不當強國棋子」是否是在指美國晶片法事件，並詢問台灣是美國或中國的棋子，他也拜託侯與中國溝通，修改反分裂法。對此，侯友宜回應，美國是許久的同盟國，台海要穩定，深化自由民主，兩岸要對話、減少衝突，要強化自我防衛能力。

針對「台灣不當強國棋子」論述，侯友宜強調，他沒有指哪個國家，台灣要走自己的路，中華民國要有信心走自己的路。

林銘仁追問，中國沒能力阻止美國國會議長裴洛西訪台，裴洛西離開後，中國馬上做軍事演習，恐嚇美國，拿台灣當棋子，中國用武力把台灣當棋子，中國有反分裂法，法律明定就要併吞，台灣和中國既合作又敵對，但是台美是合作關係，不是棋子關係。

對此，侯友宜回應，我們要對自己有信心，美國採取保護主義，晶片戰爭面對大陸、非大陸化狀況，以及美國的懲罰性關稅，都需要重新思考定位，台灣也必須用平等、尊嚴、友善的方式對話。

另外，市議員許昭興也連連詢問侯「和平該如何取得？」「是否會出訪中國？」許昭興說，2016年台灣有8位泛藍陣營縣市首長，應北京邀請訪問中國，與中國國台辦主任張志軍、中國全國政協主席俞正聲見面，她好奇若對岸有邀請，侯是否會前往。

侯友宜表示，他目前沒有計畫去中國，兩岸溝通方式也很多，很多大陸人都會來台灣參訪，這段時間受疫情影響，未來如果大陸來台灣參訪，他也樂於接待。

許也繼續追問，為了新北市和平、願景，或是產業，如果有機會要去參訪嗎？侯強調，若有機會讓兩岸降溫、交流，他都樂意做。