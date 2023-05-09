園區地主黃瑨基表示，希望遊客遵守參觀動線。（孫英哲攝）

公德心何在？彰化縣花壇鄉虎山巖金針花園區花開近7成，預計將在母親節滿開，近來遊客如織，然園區發現，竟有遊客直接踩踏金針花拍照，還有人在金針花上面躺平，拍攝整個人被金針花海包圍的照片，遊客拍照拍得爽，園區工作人員看了卻相當心痛，只能呼籲遊客遵守參觀動線，把美景留給下一個人。

面對少數沒公德心的遊客無情踩踏金針花，園區地主黃瑨基仍是相當佛心，不會大聲制止，只能期待遊客一定要遵守參觀動線，而他也將在明年規畫更多處適合的拍攝點，希望在增加拍攝點後，可以減少遊客踩踏金針花的狀況。

黃瑨基表示，部分遊客不遵守現場的動線規畫，園區有規畫多處拍攝點，可深入金針花區內，但有人就是要當開路先鋒，就是要走過去，第一個人走過去的時候，金針花倒了會再起，但10個人走過去後，金針花就被踩扁了，看了很心痛。

「最誇張的是有人躺在金針花上面！」黃瑨基說，他每一區都會種上3排金針花，拍照效果就會很不錯，但他曾看過竟有遊客居然直接在金針花上躺平，要拍攝身體被金針花包圍；另外，有些網紅拍攝時，會進去金針花內旋轉跳舞，因此弄斷金針花，他希望有圍線的地方，遊客就不要再進入。

令人遺憾的是，就在媒體到場採訪時，仍是可以看到遊客在拍照時踩踏金針花，他們表示，因為看到有人走進去拍照，所以才會跟著走進入，「不知道不可以這樣做。」

縣議員李成濟表示，好不容易花壇鄉有這麼美的金針花園區，近幾年也成為全國熱門旅遊景點，希望大家好好維護，看到金針花田倒伏的花叢被踩成小徑，還留下一堆腳印，除了心痛還是心痛，大家都希望拍到美美的花海，誰也都不想拍到腳印，將心比心，才能將金針花美景留得更久。