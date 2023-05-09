北地大區位於紐西蘭北島最北端，近日大雷雨已在當地造成暴洪和土石流。

綜合法新社和路透社報導，警方說，一群參加戶外活動的高中生在奧克蘭（Auckland）以北的修院洞穴群（Abbey Caves）遇到「困境」，救援人員已趕往當地。

北地大區警長希爾（Tony Hill）說，這群高中生裡，有人安全走出洞穴，但有一人失蹤。他說：「我們與失蹤孩子的家屬同在，也與學校和參加活動的人同在。」

學生家屬心急如焚，警方和消防單位搜救人員已展開行動。據報這群學生來自旺阿雷（Whangarei）男子高中，學校今天提早放學。

修院洞穴群距離旺阿雷市約5公里，共有3個洞穴，是很容易發生暴洪的地方。當地「北方倡言報」（Northern Advocate）報導，學生是在其中一個狀似峽谷的洞穴裡失蹤。

當地民防機關表示，這個地區連日大雨，嚴重雷雨警戒仍未解除。

奧克蘭的學校已經疏散，道路和公園淹水，當局宣告進入地方性緊急狀態，已通知民眾準備隨時在暴洪發生時撤離，並開放了一所疏散中心。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1120509