美國職棒大聯盟MLB波士頓紅襪日籍打者吉田正尚，挑戰大聯盟的第一個球季表現優異，至今連續16場敲安、5月單週打擊率高達4成80，首獲美國聯盟選為5月1日到7日的「單週MVP」。

日本放送協會（NHK）報導，大聯盟兩個聯盟每週都會各選出一位「單週最有價值球員（MVP）」，最近一週其中一人就是吉田。

吉田這週期間出賽6場、打擊率高達4成80，敲出包括2支全壘打及8分打點的佳績，對紅襪拿下8連勝作出貢獻。

吉田今年剛轉戰大聯盟就首度獲此獎項，是繼2022年4月的芝加哥小熊鈴木誠也後，又一位第一年挑戰大聯盟就獲「單週MVP」的日籍球員。

吉田在今年舉行的世界棒球經典賽以13分打點創賽會紀錄，是日本國家隊奪冠功臣之一；大聯盟本季開幕後，吉田也在紅襪擔任前幾棒打者。

吉田能否把連續16場安打繼續向上推升，已成為下場賽事關注焦點。

日本電視台（Nippon TV）報導，吉田連續16場安打暫居大聯盟之冠，且5月出賽至今尚未被三振過，本季至今出賽29場打擊率3成21、共敲出24分打點。

如果僅看單週MVP的5月6場比賽，吉田25打數12安8分打點及2支全壘打，打擊率高達4成80，上壘率0.519、長打率0.800、整體攻擊指數（OPS，上壘率加長打率）為1.319。

日媒Full-Count報導，吉田是繼2022年9月聖地牙哥教士達比修有後，第10位拿下「單週MVP」的日籍球員；而新人球季就獲此獎項，吉田則是繼鈴木誠也後第6人，精采表現獲美媒盛讚。

美國全國性媒體「今日美國報」（USA TODAY）記者在個人推特上說，「吉田正尚證明了自己的表現符合身價」。

去年日本職棒球季結束後，吉田宣布將挑戰美國職棒大聯盟，並透過入札制度與紅襪簽下5年總額9000萬美元的巨額合約。（譯者：黃名璽/核稿：徐睿承）1120509