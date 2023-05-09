惟邑錡表示，3月開始，料況問題已見緩解，營收將逐步恢復到過往水準。

邑錡首季獲利受缺料影響，僅維持小盈格局，EPS僅0.01元，相較於去年同期的EPS0.18元，呈明顯衰退，受到此利空影響，邑錡9日股價開高走低，70元整數關卡確定失守，盤中跌幅還一度擴大至逾4％。

邑錡指出，Brinno自有品牌OBM縮時相機部分，首季季末隨著料況暫緩加上自有ASIC新品BCC300與高階機種BCC2000 Plus系列出貨穩定表現亮眼，3月份營收已創下近9個月的新高。以業務銷售結構來看，高毛利的OBM與ODM占比為47％與53％，有效挹注獲利彌補營收短缺。

至於創新ODM部分，仍難脫離缺料的陰霾，邑錡指出，自去年底開始料況供應不穩已導致教學研究智慧裝置出貨受阻，另產能不足導致微光航海影像裝置出貨不如預期，惟美國軍工微光AR智能眼鏡影像模組因美國國會要求，已決議啟動第二代專案開發。

展望第二季，在自有品牌OBM部分，導入自有ASIC之新機種BCC300系列已完成全球通路鋪貨銷售，此款產品為已停產熱銷品BCC200之延續機種，市場需求強勁將能帶動自有品牌營運表現。高階幾種BCC2000 Plus主要IC備料已穩定，且因應疫情後大型展會陸續恢復舉辦，團隊已安排5月底國內Computex以及9月份德國IFA參展，積極開拓更多銷售通路，將能有效刺激自有品牌成長動能，高毛利品項有望創造更高獲利表現。

創新ODM部分，邑錡指出，教學研究智慧裝置主要IC備料已完善，將力拼年底前可以滿足客戶年度出貨目標，讓在手訂單能順利出貨。持續投入研發資源於光學影像模組，未來將可滿足美國軍工微光AR智能眼鏡與無人機載具相機開發，主動開拓創新市場挹注營收表現，替公司營運創造更高獲利。