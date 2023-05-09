六福村東非狒狒逃逸後死亡事件引發各界高度關注，監察委員趙永清、浦忠成、紀惠容因此申請自動調查，距今已過1個月。動保團體今(9)日上午透過監察院陳情系統向上3位監委寄出陳情信，呼籲在調查六福村狒狒事件同時，更應該重視全體動物的福祉。

陳情信內容提到，林務局於3月31日邀專家到六福村會勘狒狒展示區已逾一個月，訂定1個月內應完成改善防逃設施等，至仍未舉行下一場會勘。

動團呼籲，監察院除了狒狒區防逃措施、動物數量等勘查，更應重視六福村全園區的動物福利。去年動保團體於3月22日「10年死8隻！反對六福村再引進長頸鹿送死」的記者會上，曾具體檢視六福村的狒狒放養區域的問題，包含內舍不足，無法檢視、隔離體弱、生病的個體；沒有足夠遮蔽設施供避寒及避暑，以及放養區內豐富化設施不足，導致多數狒狒無法滿足其攀爬習性。

動團指出，很遺憾的是，以上3項動物福利缺失在東非狒狒逃逸時仍未獲得改善，其中內舍不足是動物園管理的嚴重缺漏除了無法保障受傷、弱勢個體的動物福利，亦是造成無法盤點動物數量的根本原因。

動團說，專業的動物園管理在休園時皆必須將動物收進內舍，除了盤點動物數量、檢視個體的健康狀況，飼育員才能進入展示區進行環境豐富化；然而3月的狒狒區會勘紀錄，即使專家學者已經多次強調無論用目視或科技清點均難以盤點數量 ，建議須全面捕捉，但林務局仍未要求六福村增加內舍，無法長期解決狒狒數量不清、動物福利等問題。

動團表示，去年記者會上提及，六福村現有70多種、1000多隻動物，利用動物盈利販售門票，但至今許多動物圈養環境仍然非常糟，不僅無法滿足其自然習性。其中43隻的保育類動物獅子、老虎甚至因數量過多長時間關養在後場，因承受巨大的壓力出現嚴重刻板行為、甚至將應獨居的老虎群養導致自相殘殺。

另外，六福村在10年死了8隻長頸鹿，多數活不到平均壽命後，仍未檢討過去死亡原因、改善其圈養環境的缺失（如寄生蟲、遊客干擾、場地條件等），顯見六福村存在嚴重的管理及倫理問題。

根據「動物展演管理辦法」規定，六福村於7月底將接受2年1次的評鑑，攸關六福村是否會被撤銷展演場所資格。令人擔憂的是，至今新竹縣家畜疾病防治所仍堅持不公開審查、不邀動團參與，明顯缺乏第3方監督，呼籲監察院除了狒狒展示區，更應關注六福村全體動物的動物福利。