彰化二林中科迅速發展，包括半導體封測大廠矽品精密、成運汽車二林電巴產業園區等紛紛進駐，帶來上萬工作機會。(本報資料照片)

目前中科二林園區已經有將近40家廠商核准進駐設廠，縣府、中部科學園區管理局也積極招商，二林園區可供上百工廠進駐。(本報資料照片)

彰化二林中科迅速發展，包括半導體封測大廠矽品精密、成運汽車二林電巴產業園區等紛紛進駐，帶來上萬工作機會，加速園區周邊房市升溫。其中彰化在地建商維瓦第建築團隊，配合縣府開發二林中科園區政策，推出「中科101」以及「中科A＋」，吸引不少「中科新貴」目光。

目前中科二林園區已經有將近40家廠商核准進駐設廠，縣府、中部科學園區管理局也積極招商，二林園區可供上百工廠進駐，光是目前建廠完畢及建廠中的廠商，總投資金額就高達1136億，未來可創造上萬工作機會。

儘管目前民眾仍看不出來未來發展，但當地房仲可是超有感，有房仲業者表示，近來接到不少二林中科新貴買房、租房需求，通常這些員工多數都來自都市，因此看到二林、溪湖等主要生活圈房價，都覺得很便宜。

房仲說，近年最大變化就是大樓建案變多，二林中科生活區以二林、溪湖、員林為主要區域，溪湖比二林貴5至8萬，員林又比溪湖貴3至4萬，因此折衷多數民眾選擇溪湖，目前溪湖建案多數由二林中科或當地民眾購買，另一半則是房東購買，看準租屋需求增。

維瓦第建築團隊指出，他們在二林中科生活圈精華區溪湖推出商業區大樓「中科101」，在溪湖文教區推出「中科A＋」，光過去這一年，維瓦第在大溪湖、二林地區就建設9棟大樓，以中科101來說就有120戶，可見二林中科園區的房市需求有多大。

維瓦第說，他們配合政府辦理「都市危險及老舊建築重建辦法」，申請耐震、智慧建築標章，提供更安全智能的居住品質，像是「中科101」，就是南彰化地區首件雙標章認證的開發案，為二林中科生活圈開啟建築新的里程碑。