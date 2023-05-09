位於新北市的莊敬高職，就讀該校的14名越南、緬甸籍學生，疑因語言、生活習慣等問題，平時相處就不和睦。疑似又在8日中午，因為越南、緬甸2名校內午餐便當發生口角，其中一方多拿了便當，造成另一方有人沒飯吃。「餓肚子」加上積怨已久，晚間回到校方在台北市的宿舍時，竟在凌晨大打出手，9名越南生向5名緬甸生提告傷害，緬甸這方則暫時保留法律追訴權。

根據警方調查，2名莊敬高職的蘇姓越南、緬甸籍的段姓學生，8日中午在學校搶便當發生口角，有一方搶了較多便當，另一方不爽，9日凌晨2時許，2人糾集同鄉學生助陣，針對平常就相處不好、互看不順眼等問題，相約談判。

豈料，2派人馬一言不合，發生肢體衝突全武行，中山警分局長春路派出所獲報到場制止，並將在場的9名越南籍學生、5名緬甸籍學生統統帶回派出所釐清案情。

其中，9名越南籍學生，有4人未成年。2派學生在派出所各講各的，最後9名越南籍學生提出傷害告訴，緬甸籍學生則保留法律追訴權，校方接獲警方通報後，正討論進行相關懲處。