泰山5日董事會一口氣通過包含發放股利近20億元、斥資36億元取得街口40.4%股權以及斥資9.27億元於臺中新建廠房及設置生產線，等於一天內決策出逾65.2億元的支出。泰山也大動作在昨晚發出聲明，直指證交所的這幾個月的高度嚴格檢視，泰山公司不禁要問，證交所為何不用嚴查泰山公司的高標準緊盯龍邦？

泰山於去年12月2日董事會決議處分持有的全家(5903)股份，泰山日前以每股均價187元處分轉投資的金雞母全家，出脫全家持股4萬3300張，佔全家股權高達19.4%，總交易金額達80.97億元，處分利益約54.53億元。

泰山於日前4月25日重訊時強調，帳上現金仍有70.48億元，若以70.48億元扣除掉此次包含現金股利、斥資36億元取得街口40.4%股權及斥資9.27億元於臺中新建廠房及設置生產線等，等於現金僅剩約近5.3億元。

泰山經營權進入倒數階段，市場派龍邦日前表示，已訂於5月31日召開泰山股東臨時會，符合公司法第173條之1規定，預計全面改選董事。不過泰山也於5月4日公告，已向智慧財產及商業法院聲請禁止龍邦等7位股東召集泰山的5月31日第二次股東臨時會，至於目前仍在等待法院判決結果。

泰山今年第一季營收26.49億元，稅後虧損6994萬元，每股虧損0.14元；泰山表示，第一季原物料成本仍處於高檔及運費成本增加，致使第一季小幅虧損，日前董事會也決議將斥資9.27億元於臺中市東勢區新建廠房及設置生產線。