立法院今天三讀「環境部組織法」！環境部未來將成立5司、4署及1院，外界關注首屆環境部長人選，環保署署長張子敬表示，盼在今年8月22日成立環境部，但仍要長官同意，目前已積極把環保署業務無縫接軌至環境部，包括廳舍調整、作業系統及人員配置等，編制員額人力可望從現行的743人力增加264人，至1007人，「人事則由長官決定」。

環境部設有2政務次長、1位常務之長，並規劃綜合規劃司、環境保護司、大氣環境司、水質保護司及監測資訊司，並轄有環境管理署、化學物質管理署、資源循環署及氣候變遷署等4署及國家環境研究院。

「今天心情十分激動」，張子敬表示，本身唸環工畢業後就從事環保工作至今，環境部的成立對環保工作很重要，能夠解決長期無法解決的環境問題。

但原本規劃成立的「環境資源部」納入山林土水，但最後成立的環境部並未納入該項業務，張子敬提及，民進黨團也提出附帶決議，希望在行政院層級下成立自然資源整合治理小組，希望整合機制大家關心的資源議題，但成立後的運作等則待行政院討論。

張子敬也說，未來環境部成立後預算勢必會較現行的環保署預算再增加，如現在在氣候變署業務下就增加不少預算。