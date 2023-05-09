Converse x FRGMT Weapon鞋款，4180元。（Converse提供）

Converse x FRGMT 連帽T，2980元。（Converse提供）

鞋履品牌Converse攜手街頭文化傳奇教父及跨界藝術家藤原浩的個人品牌Fragment Design，將先鋒街頭風格與前衛鞋型相結合，為經典Weapon鞋款打造全新時髦外形。

Converse Weapon鞋型於1986年首次在籃球場上亮相，深受大眾喜愛，僅面世兩年便擁有了專屬粉絲社群。Converse也十分欣賞支持不同的創意社群，期待新生代族群能夠以Weapon鞋款為藍本，進行創意發揮，這次和Fragment Design的合作，正是品牌願景的絕佳體現。

Fragment Design主理人藤原浩表示：「在最初挑選與Converse進行合作的鞋款時，Weapon立刻浮現在我的腦海中，它是我童年時代常穿的一雙Converse經典單品。我曾設想過用不同色塊進行拼接，但最終保留了現在的設計，希望可以通過簡潔的設計語言向這雙經典鞋款致敬。」

Converse x FRGMT Weapon保留了Fragment Design標誌性的現代極簡風格和Weapon的原有外形，以經典的寶藍和純黑配色重新詮釋了這雙廣受歡迎的單品。全新鞋款採用全皮革鞋面，搭載同色系Y-bar、加墊鞋領、加墊星箭LOGO和鞋頭覆面。鞋後跟側壓印有標誌性的Fragment Design LOGO，展現了品牌一貫的低調形象。皮面鞋舌則飾有初代Converse Weapon織標和毛圈面料內襯。

該系列還包含毛圈面料連帽衫和寬鬆款針織T恤等服裝產品，以「簡約理念」為中心，搭配大膽的剪裁、極簡的筆觸與對細節的雕琢，進一步致敬 Converse 的籃球文化精神，同時還原了藤原浩一貫的細節追求與低調風格，為大眾帶來更多穿搭靈感。CONVERSE x FRAGMENT DESIGN聯名系列將於5月11日起於指定店點上市。