高雄一名64歲李姓婦人在臉書下載了不明的證券App股票投資教學，加入對方通訊軟體，前後共拿出新台幣100萬元投資，卻始終沒下文，家屬才驚覺遇到詐騙集團。楠梓警方將計就計，埋伏逮捕車手32歲段姓男子，訊後移送橋頭地檢署偵辦。

警方調查，李姓婦人註冊登入App後，有名客服人員便與婦人密切聯繫。在詐騙成員每天報明牌及謊稱有飆股的攻勢下，婦人從今年4月中陸續與假冒證券公司的專員於某超商處所面交投資股款，經婦人家屬察覺異狀，向楠梓分局右昌派出所報案。

騙徒雖然已經騙得百萬元，但仍不知足，要婦人再度投入資金。警方將計就計，要婦人假意配合，與對方約定於5月6日在一家超商交款，順利逮補這名梳油頭、西裝筆挺的假業務32歲段姓車手。

段姓男子聲稱，他只是在一家虛擬幣公司上班，這趟任務是去收取款項，其餘並不知情。警方將循線追查上游，也呼籲民眾勿相信網路上的詐騙手法，買賣股票最好到知名的證券公司辦理，以免上當。