警方及時救援，讓小孩順利就醫。（警方提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣21歲黃姓新手媽媽6日下午3點多，抱著不到2歲的兒子，衝進通霄警分局烏眉派出所，著急表示孩子中暑、全身發燙，員警得知後立即駕駛巡邏車，載黃女及其小孩，沿路鳴笛火速赴醫，原本需約15分鐘路程，只花6分鐘就抵達醫院，順利讓小朋友緊急接受治療，避免憾事發生。

通霄分局烏眉派出所所長古家榮表示，當下見黃女手抱稚子神色緊張、氣喘吁吁直衝派出所值班台，說是因天氣高溫炎熱，小孩可能是中暑而高燒不退，希望請求幫忙。

古家榮說，後來發現小孩一直抽搐且意識不清，呈昏睡態樣，如連絡119單位救護車趕來，所費時間上可能會有所延誤就醫，立即果斷請警員劉彥宏駕駛巡邏車，載黃女及小孩沿路鳴笛火速赴醫，所幸順利讓小朋友緊急接受治療。

通霄分局叮嚀民眾，因初春季節氣候多變，家中如有嬰幼兒成員，應特別注意居家照護，如發現小孩身體出現異樣，立即送醫就治，以照護幼兒安全。