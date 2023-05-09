位於精華區的台東縣有土地目前仍是空地，僅作為停車使用，台東縣議員黃治維要求台東縣政府相關單位應檢討。（蔡旻妤攝）

位於精華區的台東縣有土地目前仍是空地，僅作為停車使用，台東縣議員黃治維要求台東縣政府相關單位應檢討。（蔡旻妤攝）

位於精華區的台東縣有土地目前仍是空地，僅作為停車使用，台東縣議員黃治維要求台東縣政府相關單位應檢討。（摘自台東縣議會YouTube））

位於精華區的台東縣有土地目前仍是空地，僅作為停車使用，台東縣議員黃治維要求台東縣政府相關單位應檢討。（摘自台東縣議會YouTube））

台東縣議會定期會工作檢討，台東縣議員黃治維關心台東縣政府7年前標租給桂田酒店設定地上權長達70年的精華區縣有土地，他說，位於精華地段1227坪的土地簽約近7年仍是空地，業者延宕，且對於台東縣民沒有實質幫助，要求縣府相關單位檢討。

台東市台東段342地號位於台東縣政府後方，北臨博愛路、南接五權街，土地方正，鄰近家樂福及桂田酒店、正氣路觀光夜市，前景看好，縣府7年前採設定地上權70年招商，由桂田酒店得標，將興建桂田二館，日前作為停車使用，近日才辦理開工儀式。

黃治維指出，依契約規定，桂田應於簽約2年內取得建築執照並動工，業者2018年8月壓線取得建照後，先是展延1年、遇到疫情再度展延2年。他質詢財經處長章正文「標租後，業者是否要蓋15年才會完工？這合理嗎？為何縣府契約僅要求業者取得建照及開工期限，針對後續施工延宕等情形，卻無相關罰則？」章回覆，業者依法繳納租金，契約也沒有訂定罰則。

黃治維再問「業者建照應於何時完工？」建設處長蔡勝雄回覆「113年4月」，黃表示，「還剩1年，有可能這棟大樓一夜之間突然蓋好嗎？作為監督單位真的不可思議，承租縣府土地70年，權利金加租金1年120萬，有夠便宜，光做停車場收入都遠大於租金。」

黃治維認為業者承租地上權長達70年（2016年9月6日至2086年9月5日），租金加上權利金1個月僅10萬，非常優惠，桂田施工進度落後，疑似有意拖延，且標租後對於台東縣民沒有任何回饋及實質幫助，縣府放任業者無作為，要求縣府應落實監督並檢討，否則就應主動解約。