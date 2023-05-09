美國前國務卿季辛吉接受哥倫比亞廣播公司（CBS）專訪，他指出，美中兩大國為了台灣問題而升高緊張，世界正處於一個「非常危險時期」。對此，外交部發言人劉永健9日在例行記者會對此表示尊重，但他強調，台灣從來就不是問題，問題是中國威權政府對外擴張的野心，試圖片面改變現狀，才是台海和印太區域穩定的最大威脅。

劉永健指出，近年來國際局勢升高緊張，顯然是威權國家向外擴張野心所致，不管在歐洲還是亞洲，也包含台海局勢；外交部重申，台灣從來就不是問題，問題是中國威權政府對外擴張的野心，試圖片面改變現狀，一再揚言不放棄對台使用武力，才是台海甚至印太區域和平穩定的最大威脅。

劉永健說，中國破壞區域和平與安全的行徑，已引起國際社會的高度關切，近期以來，民主陣營主要國家一再強調台海和平穩定的重要性，反對片面改變現狀，兩岸爭議必須以和平方式解決，外交部對此表示感謝。