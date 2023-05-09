鴻海2023年4月自結合併營收4292.19億元，月增7.23％、年減11.77％，仍創同期次高、回升至今年次高。累計前4月合併營收1.891兆元、年減0.14％，亦創同期次高。美系外資認為，主因消費智慧及電腦終端產品因基期較低而季增逾1成帶動，使4月營收優於預期。

儘管4月營收表現略有好轉，但鴻海鑒於進入新舊產品轉換期、去年上半年基期較高，預期第二季淡季營收將「雙降」美系外資調查指出，儘管推出新款MacBook，但鴻海目前產品轉換仍慢，預估鴻海第二季營收將季減7～9％，幅度高於先前預估的4％。

美系外資表示，對於11日的首季線上法說，將聚焦公司對3大方面的最新看法及展望。包括：一、第二季及全年各產品線展望。二、2.電動車製造發展進展，包括取得新客戶、電動車專案進度和產能規畫。三、在印度、越南、美國和中國大陸的新產能建設規畫。

考量儘管營運穩健，但消費者需求趨緩將限制出貨量，美系外資對鴻海維持「中立」評等，目標價維持116元。美系外資認為，取得新電動車製造客戶訂單，特別是傳統車廠客戶，將成為鴻海下個關鍵股價催化劑。