網紅「林叨囝仔」挺8個月孕肚爬百岳引發爭議，連帶過去挺著孕肚登山，導致救援山友受傷的過往再被挖出，讓她公開道歉並坦言做了不好示範，未料去年11月為了業配嬰兒揹帶，滑雪時把女兒揹在身前，卻未做任何防護的畫面流出，再度引發網友圍剿，對此，知名律師林智群也罕見撂下重話。

「林叨囝仔」去年11月身懷第7胎，為了業配嬰兒揹帶，便到台南某滑雪學校進行拍攝，畫面中只見Sydney全副武裝戴著頭盔及護膝，不過揹在胸前的1歲女兒卻未做任何防護措施，稍有不慎後果不堪設想，對此，知名律師林智群怒斥：「萬一媽媽不小心摔倒了，小孩可以充當肉墊？把小孩放在旁邊地上爬，還比較安全一點」，接著不忘狂酸：「網紅曬小孩推團購，沒關係，但搞到走火入魔，就不好了」，更不忘喊話：「如果小孩是你們的生財工具請善待他們」。

對此，網友留言怒斥：「摔倒了再來發文公審場地問題吧」、「出了事再怪政府就好，那一次，不是這樣玩的」、「要多無能才會靠小孩賺錢」、「老母沒神經，業者的職員居然也沒制止」、「她生太多根本不會擔心，來的容易幹嘛珍惜」、「錢擺中間，在場的成人都是加害者」、「業配揹帶的代價可能是孩子半身癱瘓」。

知名媒體人莎莉夫人日前指出Sydney挨轟關鍵，在於很多人不滿她把孩子當商品展示之外，還靠生小孩搏名氣開團牟利，沒考量把小孩推到大眾目光前會產生的壓力及風險，對於這次挨轟後把孩子拿出來當擋箭牌，讓她不禁反問：「當妳在fb貼孩子的照片時，有沒有想過，是誰把孩子推出來的」。