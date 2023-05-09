君毅中學高職部11位同學順利錄取心目中第1志願。（君毅中學提供／李京昇苗栗傳真）

科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學招生今天上午放榜，苗栗縣君毅中學高職部成績大放異彩，11位同學順利錄取心目中第1志願，其中4位同學錄取台灣科大、高雄科大、台中科大、勤益科大.等國立大學。

錄取台灣科技大學的蔡安皓，是君毅國中部直升資訊科，導師彭淑貞表示，安皓個性沉穩內斂、自律，特別鼓勵他利用午休及課餘時間自主學習，3年順利考取了日語檢定、多益檢定、室內配線丙級、網路架設乙級等證照。此外，在準備水電室內配線丙級的過程中，找到未來發展方向，以高階電機工程師為努力目標。

副校長江政昌表示，安皓的積極學習讓師長們都印象深刻，統測結束，休息一天後依然每天利用午休至圖書館自主學習大學課程，實在難得；經私下詢問，安皓統測考得不錯，分數可達臺科大錄取標準。

錄取勤益科技大學的徐梓僮，畢業於培英國中，因搬家至苗栗，又受到母親在園區資訊業上班的影響，選擇就讀君毅高中資訊科，梓僮在國中時成績並不出色，進入君毅後，受到班上讀書的氛圍以及導師、科主任的提點，讓梓僮在學習上突飛猛進，能自動自發規劃自己的學習，如今斬獲佳績，家長十分肯定學校用心。

錄取台中科技大學的劉嘉宜，以及錄取高雄科技大學的洪譽珈，皆畢業於君毅國中，在父母及國中導師的支持下，選擇直升資料科，除了科內規畫的證照外，更利用課餘之暇跨領域考取硬體裝修丙級證照。孩子十分感謝導師鼓勵他們多元學習，特別想對犧牲休息時間一路陪伴他們得指導老師致謝。

校長林慶旺表示，4位錄取國立科大中有3位國中部直升，非常感謝家長對君毅辦學的信任，君毅幸福工程六年一貫培育下，讓孩子越來越棒，證明學生及家長當初選擇直升是正確的。君毅不斷為孩子打造最優質的學習環境，讓所有孩子能發現自己的興趣，在各領域適性發展，發光發熱。