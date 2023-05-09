劉亦菲、陳曉俊男美女組合CP感十足。（中視提供）

劉亦菲第一集划著竹筏登場。（中視提供）

劉亦菲飾演茶館老闆。（中視提供）

中視明(10日)起8點檔播出古裝爆款劇《夢華錄》，由「仙女姐姐」劉亦菲與陸劇男神陳曉主演，故事講述在杭州開茶坊的趙盼兒（劉亦菲飾），收到未婚夫歐陽旭高中探花的喜訊，以為是苦盡甘來，豈知卻慘遭拋棄，不認命的她，誓要上京討個公道，進京途中她幫助落難的皇城司指揮使顧千帆（陳曉飾），救了被夫休棄而投水自盡的孫三娘，還拯救被騙婚慘遭虐待的好姐妹宋引章，3人相互扶持留在東京，靠自己的本事闖出一片天。

劉亦菲詮釋趙盼兒一角魅力爆棚，看得出整個人全心投入，「這個人物是很有血有肉，很有靈魂、很有層次的一個角色。」劇中有一場她在未婚夫耳邊說出「我趙盼兒永不為妾」，簡短一句話，語氣卻展現堅定、骨氣，劉亦菲也透露，雖然是古裝劇，但都是在詮釋人性，即使跨時代也可以理解人物的想法，「所有的喜怒哀樂、愛恨情仇，都是基於愛。盼兒的堅強不是一點傷心都沒有，這種複雜的情感，比較吸引我。」劉亦菲聊戲時也流露出對角色處境的感同身受。

《夢華錄》中男女主角的情感戲也很觸動人心，劇中劉亦菲因被渣男背叛，當她與陳曉日久生情時，不禁對愛情存疑，有一幕她含淚對著閨蜜吐露「我可能有點喜歡他了」，沒有過多的台詞，卻讓人感受到一個女人在愛情上所面臨的各種掙扎糾結，劉亦菲具感染力的精湛演技，導演楊陽也稱讚她是很有悟性的一位演員。

劉亦菲、陳曉這對俊男美女組合為戲加分不少，CP感十足的兩人有不少情愛戲，劇中有一段男生把女生高高抱起的定情名場面，唯美浪漫，拍攝前劉亦菲和陳曉排戲時討論著怎麼呈現，陳曉先提議「那我抱妳轉圈」，劉亦菲聽了卻笑著說「我估計你抱不動我」，陳曉只好轉移焦點：「等我把台詞的問題解決了，再想怎麼抱。」當下劉亦菲竟俏皮地脫口而出：「那我抱你吧。」話一出讓陳曉笑翻。

劉亦菲拍戲過程相當敬業，第一集她划著竹筏登場，在水上方向其實不易控制，也很耗體力，即使難度頗高，但她仍配合多角度的重複拍攝，來來回回往返多次，最後見她拍完累到直接坐在竹筏上。

《夢華錄》是一部豐富多彩的女性題材，藉由不同的人物表現許多現代人生活的心境，導演楊陽說：「在戲裡面看到很多關於北漂的故事。」期盼這部戲能帶給人身處逆境時所需的激勵與勇氣。