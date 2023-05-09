外交部近日接獲民眾手持納粹旗幟於台北歐洲學校校門前抗議，而台中一中等非官方匿名臉書專頁也有不明人士以符號拼湊成納粹符號。對此，外交部9日表示高度遺憾，籲請國人務必遵守文明世界的規範，尊重各國人民的感受及各族群不同立場；發言人劉永健也說，針對民眾極端表達行為，都有聯繫警政署處理。

外交部上午先是發布聲明，稱歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）及駐台北以色列經濟文化辦事處代表柯思畢（Omer Caspi）近日分別向外交部反映，日前再度有民眾手持納粹旗幟出現在台北歐洲學校門口，二人均對此惡意行為表達關切。

外交部也提到，日前在台中一中相關臉書專頁上，有不明人士刻意以符號拼湊成納粹符號製造騷亂，台中一中校方立即發布聲明，要求該專頁撤文，並檢舉及報警處理。

對此，外交部重申，台灣是民主法治的國家，人民表達意見及言論的自由皆受到憲法保障。但前述兩個案例顯示，仍有極少數民眾未能正確瞭解納粹標誌代表對種族歧視及人權侵害的負面意義。

外交部強調，對任何忽視過往慘痛歷史，並使用不當方式表達意見的行為表示高度遺憾，同時再次籲請國人務必遵守文明世界的規範，尊重各國人民的感受及各族群不同立場。

外交部也稱我國多次與以色列辦事處、德國在台協會合作辦理「國際大屠殺紀念日」活動，蔡總統更連續3年親自出席表達支持，緬懷大屠殺的無辜罹難者外，最主要目的是提醒世人反省在人類歷史黑暗時刻所學到的教訓。盼國人與政府一起攜手努力，摒除仇恨心態，積極展現對不同文化、宗教與族群的同理心，共同實現更美好、更有包容性的未來。

媒體也在例行記者會上提問，外交部除了表達遺憾之外，外館會提供哪些協助？台灣法律對此行為可能做處置嗎？政府是否有了解這群人的背景？劉永健說，外交部除表達立場外，因台灣是個民主法治國家，尊重民眾意見表達和言論自由，也要呼籲極少數國人尊重不同背景、文化人民的感受；他說，對於民眾極端表達行為，事後都有聯繫警政署處理。