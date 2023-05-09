去年918強震重創花蓮南區鄉鎮，經縣府相關局處多次實地勘災，依受災情況調整補助措施，向中央爭取經費挹注，擬定整復救助金實施計畫，目前已通過1500萬元，盼助災農早日恢復正常生活。

縣府指出，0918賑災農田部分，農田水利署花蓮管理處僅針對轄管灌排周遭範圍的受損農田、田埂，協助受災農友復舊；由於田埂毀損、水田隆起、凹陷的部分，非農業天然災害救助辦法的救助類別，但經公所、農會初步查報，農田損害範圍達380公頃、885筆土地。

縣府表示，縣長徐榛蔚以農友權益為優先考量，針對農水署未能協助施作的受災農田、田埂，擬定「0918震災農田隆起、凹陷及田埂毀損整復救助金實施計畫」，盼幫助農友儘早復建，降低損失。

縣府感謝立委傅崐萁、鄭天財積極向中央爭取經費挹注，由「重大災害民間賑災捐款專戶管理運用委員會」審議通過，去年11月17日公告實施「0918震災農田隆起、凹陷及田埂毀損整復救助金實施計畫」，由受災農田所在地公所受理、勘查，提報到縣府核撥救助金，並針對田埂毀損修復及農田隆起、凹陷整復等項目，就受損程度訂定整復救助金分級標準。

農業處長陳淑雯指出，救助計畫程序為受災農田所在地公所受理、勘查，提報到縣府核撥救助金，截至今年4月30日止，經縣府審查通過案件，玉里鎮約1116萬元、富里鄉約413萬元；農友若有相關撥付救助金疑義，可洽玉里鎮或富里鄉公所瞭解，或電洽縣府農業處農政科03-8227171轉503、504。