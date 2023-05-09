面對2024總統大選，前副總統呂秀蓮今天感慨，我們居然選出歷史性的女總統，可以把國家帶到戰爭的邊緣。她呼籲未來選總統一定要睜大眼睛，因為下屆總統絕對是決定2300萬人存亡絕續關鍵的領導人，「選對了是全民之福，選錯了絕對是大災難」，這個人必須承受蔡英文留下來的種種內憂外患。

民進黨主席賴清德日前喊出「和平保台」，爭取國民黨徵召的鴻海創辦人郭台銘外傳也將發表「兩岸和平宣言」。

呂秀蓮今天舉行推動「民主亞洲聯盟」記者會表示，朝野各界沒有人敢不說和平，但她認為，和平是需要投資而且要下功夫的，每位候選人在喊和平的同時，都應該要告訴民眾，要如何保衛和平？當選之後，要用什麼方式來確保台灣和平？

她向全民喊話，未來選總統一定要睜大眼睛，因為下一屆的總統，絕對是決定2300萬人存亡絕續的關鍵，不能只懂得經濟、科技，還必須要承受蔡英文留下來種種內憂外患，一定是要天縱英明的領導人，否則台灣人民將承受後果，「選對了是全民之福，選錯了絕對是大災難」。

她強調，自己不願針對個別候選人做批評，她只是要講，如果候選人過去對國際情勢完全不關心，只因為現在大家捧他選總統，就隨便用幕僚給他的幾句政治標語喊來喊去，完全不懂政治、不懂國家大事的人，突然要選總統，這是人民災難的開始。

呂秀蓮也反問，如果只懂賺錢、只懂壯大事業，連憲法是什麼都不知道，這樣的人可以做國家的領導人嗎？台灣的危機不只是外在的，我們虛假的民主、脆弱的民主，更需要選民承擔責任，「這一次絕對要非常謹慎的來檢驗每一個候選人」。

她也感慨，我們居然選出歷史性的女總統，她可以把國家帶到戰爭的邊緣，我們還有多少機會？這是非常危險關鍵的時刻，請政治人物不要再喊和平，而不知如何保護和平。