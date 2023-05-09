美聯社記者柴諾夫（Mstyslav Chernov）、馬洛列卡（Evgeniy Maloletka）與史提潘年科（Vasilisa Stepanenko）去年在烏克蘭港都馬立波（Mariupol）待了近3週，是當地唯一一組記者，是俄羅斯發動猛烈攻勢時，全球閱聽眾的耳目。

他們同心協力揭露烏國民眾承受的苦難、對俄羅斯的不實訊息做平衡報導，並促成開闢一條逃離馬立波的人道走廊。採訪期間為了躲避俄軍追捕，他們一度佯裝成醫護人員。

今天，普立茲獎（Pulitzer Prizes）評審頒發最高榮譽公共服務獎給美聯社，藉此表揚這3名烏克蘭記者以及駐巴黎記者希南特（Lori Hinnant）的工作表現。

包括馬洛列卡在內的7名美聯社攝影記者，也因為馬立波等的俄烏戰爭報導，獲頒普立茲突發新聞攝影獎。美聯社同時也因烏克蘭的採訪報導，聚焦捕捉俄烏戰爭衝擊老年人生活的照片，入圍第3個獎項的決賽。

美聯社記者柴諾夫今天從烏克蘭發表感言，他說：「美聯社就應該做這樣的工作。我們就是這樣運作。我們大家相互扶持，發出理應讓世界更美好，起碼不是更差的作品。」

美聯社資深副總裁兼執行總編培斯（Julie Pace）表示，得獎意義雖然重大，但重要的是體認這些記者記錄到的所有苦難與損失。

這些報導帶來的影響清晰可見，尤其是俄軍轟炸殃及平民的心碎影像。馬立波官員後來歸功美聯社記者的採訪報導，說在這些報導施壓下，俄軍才因此允許開闢撤離路線，挽救了數以千計的平民性命。

這群美聯社記者採訪時的隨機應變，獲普立茲獎委員會讚譽為「勇敢無畏」，包括利用衛生棉條，把軍醫拯救俄烏傷患的影片偷運出烏克蘭。

馬立波遭圍困期間，隨著俄方一步步進逼，柴諾夫等人深入醫療院所採訪戰爭傷亡現況。當時，有人拿手術服給他們穿上，偽裝成醫護人員。後來一群官兵闖入醫院，滿口粗話地要求院方交出記者。

這群官兵身上別著藍色臂章，代表他們是烏克蘭人。但假如他們是偽裝成烏克蘭人的俄羅斯人呢？

柴諾夫決定冒險，站出來表明自己身分，結果證實這群官員確實是烏克蘭人。他們讓記者坐上車，行經15處俄方檢查哨逃出馬立波。

培斯說，把這些記者所作所為稱為貨真價實的公共服務，一點也不為過，因為多虧這些記者，世人才能知道戰爭死傷慘況、才能反制俄羅斯不實訊息，並協助開通人道走廊。

駐巴黎記者希南特今天在職員Zoom視訊會議上說：「從一開始就要把眼光放遠，非如此不可，因為這對我們、對美聯社、對馬立波團隊與對馬立波民眾而言，當中的利害關係太大了。我們當時認為，大家的性命取決於實況報導，結果真的是如此。」

這支美聯社團隊因在烏克蘭的報導贏得突發新聞攝影獎，馬洛列卡也是團隊一員，這是他今天贏得的第2個普立茲獎。其他得獎人分別為阿曼格（Bernat Armangue）、內納提（Emilio Morenatti）、戴納（Felipe Dana）、艾爾莫菲堤（Nariman El-Mofty）、阿布（Rodrigo Abd）與吉爾達（Vadim Ghirda）。

美聯社攝影總監艾克（J. David Ake）說：「親赴現場採訪，可能比以往任何時候都更加重要與關鍵。人如果沒有在現場，便無法捕捉到吸引全球關注的瞬間，而深入現場往往面臨的是骯髒、困難與危險的處境。」（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1120509