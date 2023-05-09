力成今年4月自結合併營收56.08億元，月增1.51%、年減23.50%，連三月走升，登上今年新高；記憶體單月為43.88億元，月增0.98%。力成前4月營收213.48億元，年減24.19%。

庫存調整時期超過公司原先的預期，尤其是記憶體產品。從力成的應用端來看，電腦、手機、消費性及繪圖繪圖晶片用DRAM需求下修，資料中心、高效能運算HPC因企業遞延支出使需求趨於保守；NAND Flash方面，手機及SSD持續面臨庫存調整，資料中心需求遞延。超豐(2441)預計今年第二季營收將回溫，來自急單挹注，包括WiFi、面板/TV以及PC等。

目前因歐美銀行流動性風險、地緣政治緊張升高及通貨膨脹居高不下，減緩全球經濟成長復甦力道。企業面臨高能源費用、高利率及高不確定性等挑戰。存貨持續調節，記憶體市場需求尚未恢復。力成今年第二季記憶體預估持續需求疲弱，邏輯產品逐漸復甦，但不確定性仍高，車用需求仍正面看待，可是需謹慎觀察庫存。法人預估，雖然力成2023年營運將逐季回升，但記憶體庫存調整較預期長。

外資連11日買超共逾1.52萬張，自營商、投信也繼5月以來跟進買超行列，三大法人力挺下，力成周二再衝上95.40元，穩居10個月高價水準，今年來漲幅更達20.45%。