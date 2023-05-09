芬蘭已下單採購64架F-35戰機

要是美軍和芬蘭正在談判的國防合作協議（DCA）成功，將能進出俄羅斯邊界附近的一些軍事基地。

據《防務新聞》（Defense News）9日報導，《赫爾辛基日報》（Helsingin Sanomat）說，提案的協議可能會容許在芬蘭進行軍事基礎設施投資，而這可能讓相關區域的洛克希德馬丁（Lockheed Martin）製F-35 戰機隊受益。芬蘭外交部政策司副司長安特爾（Mikael Antell）說，雖然要這麼推斷還太早，但理論上，國防合作協議可能包括如進出F-35維修設施等。

去年赫爾辛基下單，向洛馬採購了64架F-35戰機，以汰換F-18「大黃蜂」（Hornet）機隊，而「閃電II」（Lightning II）隱形戰機將從2026年起交付。美國和芬蘭去年9月宣布，打算協議加強雙邊安全關係，以提供美軍進入該國的架構和法律基礎，並簡化使用協議設施，以進行共同防禦活動的流程。

而協議可能包括聯合訓練、軍艦和戰機的臨時維護，甚至如部隊的臨時部署，以及預置裝備的儲存等。不過，據芬蘭政府的聲明說，協議預料不會在秋季以前完成，甚至可能拖到明年。一旦協議敲定後，相關國防合作協議提案將會送交芬蘭國會等待批准。

Helsinki and Washington have been discussing a new cooperation agreement that could take a page from Norway's playbook when it comes to the US warplanes. https://t.co/QEEWpY7abg — Defense News (@defense_news) May 9, 2023

芬蘭加強對鄰國俄羅斯防禦

而芬蘭國際事務研究所（Finnish Institute of International Affairs）研究員佩蘇（Matti Pesu）認為，這項協議預料不會遭遇國會太大的阻力。他指出，芬蘭民意和政界都強烈支持加入北約（NATO），也傾向贊同與美國逐步發展國防關係。