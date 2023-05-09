新北市民進黨團今總質詢聚焦兩岸關係，新北市長侯友宜日前形容中華民國是「杯子」，台灣是「水」，兩者是共生體，「杯破水覆」，在政壇引發話題，民進黨新北市議員卓冠廷今追問侯，「中華民國這個杯子除台灣還涵蓋哪些地區？」侯答：「現實狀況就是台澎金馬」。

卓冠廷指出，前總統馬英九、前立委洪秀柱認為中華民國包含中國大陸，前高雄市長韓國瑜則稱中華民國分為自由地區與大陸地區，追問侯對中華民國的論述是否與他們都不同，侯稱對於他人意見都予以尊重。

對於侯昨表態反台獨、反對一國兩制，卓冠廷表示，中國國家主席習近平也反台獨，追問兩人的反台獨差在哪？侯友宜答詢，「我只回答我內心的價值，就是守護中華民國，捍衛台灣這塊土地」。

卓指出，習近平在2019年的告台灣同胞書，明確界定「兩個中國、一中一台、台灣獨立，都是台獨」，代表侯支持的中華民國也是台獨，都是習眼中要反對的台獨對象，你不是在反自己、就是騙自己。

民進黨新北市議員李宇翔則質疑侯友宜，曾說尊重九二共識精神，讓中華民國永續，但昨卻說反對一國兩制，侯反擊要議員不要張冠李戴，中華民國就按照中華民國憲法做事、兩岸就按照兩岸人民關係條例來做事，我們是法治國家，強調他這輩子奉獻給中華民國。