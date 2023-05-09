德鴻科技申請登錄興櫃 13:042023/05/09 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 櫃買中心表示，德鴻科技（6910）9日送件申請登錄興櫃。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德鴻科技成立在民國81年，主要業務是產品研發生產、銷售與訂閱服務；雲端應用訂閱服務；軟體整合開發服務，去年每股稅後純益（EPS）為1.91元。 科技校院繁星放榜 君毅中學高職部11位學生順利錄取第1志願 岸田結束韓國行 日韓重啟科技合作協商 《櫃買市場》德鴻科技申請登錄興櫃一般板 #德鴻 #訂閱服務 #科技 #申請登錄興櫃 #櫃買中心 也許您會感興趣 推薦閱讀 Fintech時代來臨 業者四招教分辨P2P詐騙 10:362023/05/09 政治 打破5窮6絕魔咒「臺灣科技優息指數」布局時機到！ 09:002023/05/08 財經 樹德科大動遊系畢展8日登場 將民眾帶入電影院 16:242023/05/08 寶島 《國際金融》避險資金何處去 摩根大通：黃金、科技類股 15:592023/05/05 財經 捲入泰山經營權之爭 街口董事長：年初就已接觸、投資案是雙贏 18:002023/05/08 財經 高工時低薪資 行政職的她職訓添翼勇闖科技產業 13:442023/05/05 生活 普萊德科技4月、前四月營收 雙創同期新高 18:302023/05/08 財經 刑事局首創「警政數位證物鏈」 省90％以上採證時間 15:492023/05/07 社會 拜登將祭對華高科技投資限制令 美中「脫鉤」再向前一步 09:572023/05/09 兩岸 百度旗下小度科技 將進軍手機市場 22:232023/05/08 財經 打開元宇宙入口 太思科技發布web3世界通用身分憑證 16:102023/05/07 生活 掌握市場契機！台灣科技人才西進就業實現夢想 14:162023/05/05 兩岸 櫃買中心12日審議宏碩系統上櫃案 18:052023/05/08 財經 《資訊服務》邁達特首季獲利翻倍成長 每股稅後盈餘1.17元 07:382023/05/05 財經 騰雲違反重大訊息規定 處2萬元違約金 17:042023/05/05 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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