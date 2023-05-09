綜合港媒報導，摩根士丹利表示，陸股將會是下一輪牛市的引領者，在五一長假後的大盤表現令市場振奮，上證綜指8日創新高，主要受到大陸銀行股及其他國企股帶動，而且涵蓋大型股的滬深300指數的交投更是去年6月以來最高，過去三天成交更是按月倍增。

且上海證券交易所擬於5月11日舉辦「發現央企投資價值，促進央企估值回歸」業務交流會暨國新央企股東回報ETF宣介會。大摩指出，有關交流會將成帶動A股進一步上升的動力，預期滬深300指數會向4,500點進起挑戰，潛在升幅約11％。