刑事局南部打擊犯罪中心執行查緝行動，逮捕集團成員。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

刑事局南部打擊犯罪中心破獲曾姓女子、游姓男子為首34人詐騙集團，查獲人頭帳戶存摺、人頭網卡、手機、筆電、26萬元現金等證物。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

31歲曾姓女子、27歲游姓男子為首34人詐騙集團，前年底開始藉由假投資手法，狂詐約百人，不法所得達數億元。刑事局南部打擊中心獲報調查，自去年7月至今年4月底，共發動4波查緝，逮捕曾女、游男等34人，全案依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪送辦。據悉，曾女有天道盟背景，共犯中另有竹聯幫的人，兩敵對幫派共同經營詐團，牟取暴利。曾、游羈押禁見，其餘共犯3至10萬元交保或限制住居。

據悉，曾女、游男前年底成立詐團，在Line群上散布「輕鬆獲利」等投資虛擬貨幣訊息，吸引不少被害人前往聯繫，再由假扮的正妹女客服幫忙介紹至虛擬貨幣投資平台網站進行投資，當被害人投資後見到平台顯示獲利對帳單，再向平台出金時，發現均有拿到獲利，於是食髓知味，花了更大筆金額投入平台。

然而，被害人卻不曉得該平台是詐團架設的假網站，當被害人投入資金後，錢全部匯到詐團準備的人頭戶，再由人頭戶層層匯入另一個人頭戶，藉此洗錢被免查緝，當人頭戶不夠時，詐團會在網路以「借貸、博奕」等名目招募人頭戶，當人頭戶到手，再將其帶至不特定旅館拘禁，並作為行動水房據點，直到帳戶遭凍結才放出，不從就以徒手、持棍棒毆打，當人頭戶釋放後，因集團需要更多人頭戶，會以介紹費1至2000報酬，吸引原人頭戶拉攏別人提供帳戶供集團使用。

但仍有人不滿遭拘禁，釋放後到警局報案。南打中心獲報，據人頭戶的金流調查，發現已有不少被害人遭詐報案，再經過多日循線調查、蒐證之下，去年7月12日、8月間展開第一、二波查緝行動，在高雄水房據點等地逮捕24人，再根據線索溯源，於去年12月在宜蘭逮捕游男及轉帳手等4人，4月27日發動第4波查緝，在新北市某旅館逮捕游女等6人。

南打中心共查獲人頭帳戶存摺、人頭網卡、手機、筆電、26萬元現金等證物，據悉，曾女有天道盟背景，與游男以友人相互介紹等方式，招募其餘32名成員，其中不乏有竹聯幫的兄弟，兩幫派原是敵對關係，因詐團攜手合作，牟取不法暴利。

目前警方初步清查約有百名被害人遭詐，財產損失達數億元，全案依詐欺、洗錢防制法及《組織犯罪防制條例》等罪嫌分別移送橋頭、新北地檢署偵辦，目前曾、游經法院裁定羈押禁見、另其他共犯諭令3至10萬元交保或限制住居。警方持續溯源金流，釐清是否有其餘被害人、共犯。