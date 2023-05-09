民進黨高雄左楠區立委劉世芳以個人健康為由，宣布放棄爭取2024黨內立委提名，讓這席出現許多變數，國民黨目前則有陳麗珍、陳玫娟和李眉蓁登記進行內參式民調後徵召，那目前民進黨徵詢進度為何？陳其邁則說：「先看國民黨怎麼樣再說，不急著出招，國民黨現在也很熱鬧，我們先觀察，推出最好人選」

隨著民進黨高市左楠區立委劉世芳宣布不連任後，左楠區選戰愈趨撲朔迷離。國民黨提名程序轉彎，改為進行內參式民調後徵召，目前則有陳麗珍、陳玫娟和李眉蓁，但前立委張顯耀也曾喊出不缺席。

至於民進黨由誰出馬仍未明朗，由提名策略小組授權進行徵詢的陳其邁，今日被問到目前徵詢進度，他則回應：「還沒有徵詢，已經開過會，先看國民黨再說，不急著出招，推出最好人選」

至於媒體繼續追問是否有訂出日期，陳其邁則說：「我們不急，國民黨現在也很熱鬧，我們先觀察，推出最好人選，對勝選有信心。」