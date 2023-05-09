內政部長林右昌遭媒體爆料透過秘書邀基隆市民進黨籍民代、幹部共商2024大選選戰策略，國民黨9日開記者會諷「林右昌是基隆慈禧」，在基隆政壇垂簾聽政，文傳會副主委林家興批評：「難道內政部變身為民進黨競選總部？」林右昌上午到玉山國家公園視察，面對藍營批評他認為根本是混淆視聽。

林右昌表示，他邀請基隆地方的黨籍幹部大家進行意見交換，跟所謂介入選舉，一點關係也沒有，這樣的說法，根本是混淆視聽，而且非常不恰當。