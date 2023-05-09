提到身體發炎，一般人會想到疼痛、發燒、紅腫、化膿等症狀，醫師表示，這類是屬於急性發炎症狀，其實是身體的「自癒」機制，例如發燒是在提升免疫系統的效率，若非嚴重不適，民眾不要急著治療。醫師表示，其實不易察覺的慢性發炎，才是真正危害健康，會導致細胞纖維化、失智症等、癌症等。

家醫科李思賢在其臉書表示，並非所有發炎都有害健康，發炎可分為「急性」和「慢性」，慢性才是大部分疾病的根源。急性發炎是大部分人所知的發炎，例如喉嚨痛、發燒、傷口化膿、紅腫，時間可能持續幾天到幾周，讓人很不舒服。此時身體正與外來的病毒、細菌對抗，所產生的發炎反應是細胞遭攻擊而破裂、死亡的結果。

他表示，急性發炎的症狀愈發嚴重，正是身體的自癒機制，例如發燒在提升免疫系統的效率，任意退燒反而是壓抑免疫系統。一般若非嚴重不適，患者最好別吃退燒消炎藥。待病程告一段落，急性發炎會慢慢消失。所以急性發炎症狀是一個必要過程。

李思賢並說明，慢性發炎則多無明顯症狀，過程可能長達數月至數年，原因包括長期高糖飲食、睡眠不足、長期壓力、長期低劑量毒素暴露、常吃垃圾食物等。慢性發炎的症狀輕微，如皮膚搔癢、長期疲倦。

他提醒，慢性發炎不會讓人想要立即就醫，但長期會導致細胞纖維化（如肝硬化）、細胞突變導致癌症。此外，阿茲海默症、退化性關節炎也是慢性發炎的結果。