《星座好朋友》運勢專欄分享12星座維持戀愛保鮮秘訣，其中牡羊、獅子、射手可透過時常見面來維繫感情；金牛、處女、摩羯對愛情較保守，也不擅長甜言蜜語，因此可用浪漫來增進感情；雙子、天秤、水瓶雖然擁有好人緣，但需要對方理解他們對感情的專情；巨蟹、天蠍、雙魚則是愛情裡易缺乏安全感。

1、時常見面

●代表星座：牡羊座、獅子座、射手座

這些星座充滿熱情、行動力強，他們在愛情中很看中互動，若是想要維持好的戀愛關係，絕對不能冷落他們太久，忽冷忽熱會勾起他們的征服欲，但若是冷得過久，就會完全失去感覺。尤其在意見不合時，最好的辦法是面對面溝通，他們脾氣來得快去得也快，尤其見到對方時特別容易心軟，只要哄個兩句情緒立馬變好。

2、製造浪漫

●代表星座：金牛座、處女座、摩羯座

這些星座對愛情的態度總是比較保守，他們在意兩人相處時的細節，但不擅長說甜言蜜語，或做些浪漫舉動，若他們的對象也選擇用冷處理的方式，那久而久之，可能會讓他們認為對方無心經營這段感情。

3、理解他們

●代表星座：雙子座、天秤座、水瓶座

這些星座天生擁有好人緣，身邊總是圍繞著許多朋友，而且也從不缺少桃花，縱使自己沒有特別的意思，依舊有條件好的對象來追求，不擅拒絕的他們，會和對方維持良好的朋友關係，因此常常被人誤會成中央空調。但事實上他們是很專情的，雖然不會因愛情就和朋友劃清界線，但會清楚知道什麼事不該做。

4、給他們安全感

●代表星座：巨蟹座、天蠍座、雙魚座

這些星座很需要愛情，總是在尋找適合自己的另一半，但他們對自己始終很沒自信、甚至有點自卑，也因為這樣特別缺乏安全感。他們通常敏感多疑，在熱戀期讓人感到甜蜜，可是一旦過了熱戀期，毛病也一個一個接踵而來，如對方處理不妥，容易感情出現裂痕。