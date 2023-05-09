新竹縣72歲徐姓婦人，2個多月出現口齒不清、認不得人並出現幻覺，意識逐漸模糊到昏迷，緊急送往東元綜合醫院急救時，昏迷指數剩下3分，院方診斷為嚴重「甲狀腺低下誘發黏液水腫性昏迷」，且併發大量心包膜積水與癲癇重積狀態，徐婦經緊急搶救67天救回一命，也是全台成功救治此重症的罕見案例。

東元成人加護病房主任謝宗鑫表示，徐婦到院時體溫僅32.5℃明顯失溫，心率、血糖與意識狀態都低於正常值，家屬指50年前，徐婦因甲狀腺亢進做過切除手術，半年前出現精神狀態下降，睡眠日夜顛倒、腳發黑水腫，仍不願就醫治療。

徐婦緊急送到院當天，檢查確診為「甲狀腺嚴重低下」引發「黏液性水腫昏迷」，同時合併大量的心包膜積水，導致身體代謝降低、認知衰退、器官衰竭、皮膚乾燥、全身黏液性水腫、低溫、低血糖血壓，是極少見足以致命的急重症。

謝宗鑫說，黏液水腫性昏迷是內科急症之一，從1879年第一例文獻報告至今全世界個案也不多，在台灣個案報告更少，因病程緩慢且病例少，很容易被忽視，死亡率很高，幸家屬急時送醫，急診科迅速判斷給徐婦甲狀腺用藥，即時控制住病情，否則再晚送醫，都可能造成憾事。

「67天的生命鋼索，考驗醫療團隊的機智應變！」謝宗鑫說，徐婦經1個多月的治療搭配氣切手術，治療中期轉至呼吸治療中心訓練呼吸與脫離呼吸器，雙腳水腫與皮膚乾燥情況完全改善。

徐婦的子女感謝醫師沒放棄，積極用心治療，讓媽媽從命在旦夕，到現在手能抬起來比YA，並逐漸恢復口語功能，還會與醫師比手畫腳開玩笑，一隻手指著自己腦袋，另一隻手比讚，表示自己頭腦非常清楚！

謝宗鑫指出，甲狀腺低下帶來的病情又快又猛，尤其黏液水腫性昏迷，前期不容易察覺，提醒甲狀腺亢進或甲狀腺低下的族群，應該做好長期的追蹤與治療。