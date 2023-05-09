民進黨主席賴清德2018年擔任行政院長時，推動換發數位身分證，但由於有資安疑慮，難以續行，超過10億元的經費遭質疑未來恐由全民埋單。對此，一份最新網路民調顯示，有84%的民眾根本不支持該政策，網友怒轟，「沒什麼人挺要換數位身分證，當初為什麼要推？」、「你要我們相信數位身分證是安全的，先讓數位詐騙不要三天兩頭都發生。」

Youtube頻道《桃園孫先生》9日發起網路投票，截至下午1點整，總計有4884人參與。針對「蔡政府要推動數位身分」題目，有84%的民眾「不希望推動數位身分證」、僅僅只有12%網友表態支持「希望推動數位身分證」、「其他意見」占1%、「沒意見」占3%。

網友對於換發數位身分證10億預算可能由全民埋單，留言稱「一切都是為了A錢而編的！沒什麼好支不支持的！」、「這個政府真的是成事不足敗事有餘，老是做一些沒用的事」、「又要搞錢全民埋單」、「又在騙錢了」。

對於數位身分證的狀況，行政院長陳建仁今（9）日則指出，由於境外資訊攻擊日益激烈，且國人對個資保護也相當重視，所以此案經過學者專家、立委及民間團體討論後，於2021年1月宣布展緩實施推動，政府將利用這段時間搜集各方意見。另相關法律爭議也在處理中，「沒有10億全民埋單的問題」。