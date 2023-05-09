王琄、湯志偉、鍾欣凌及洪都拉斯近日在衛視中文台《一袋女王》，分享笑中帶淚的演藝人生，湯志偉透露在拍攝被甩巴掌戲時，對方跟他說只會借位不會真打，沒想到開拍後對方竟然打真的，而且超用力，拍完後對方不只一句道歉都沒有，還對自己打的巴掌頗得意，拍肩跟湯志偉說這場戲一定會得到金鐘男主角，讓他氣說：「我連入圍都沒有！」

湯志偉說，正式開拍時，他才在深呼吸醞釀，就突然有一巴掌朝他臉上打來，用力之大把湯志偉的隱形眼鏡差點打飛，剛好都卡到眼角附近，讓近視700度的湯志偉頓時眼前一片模糊，什麼都看不清，但由於攝影機還在拍，還是得敬業地繼續往下演哭戲，無奈眼睛明明已經有淚水，但因為眼淚一直被眼角的隱形眼鏡卡住流不下來，進退兩難之際，湯志偉臨機一變，開始猛搖頭想把隱形眼鏡或是眼淚搖下來，幸好最後導演對他的演出買單大喊OK。

鍾欣凌。（衛視中文台提供）

鍾欣凌則分享演藝生涯的第一次笑場，她說情境喜劇如果笑場大家會覺得有趣，但是如果是在演正戲的時候笑場，那就是災難一場。鍾欣凌說她有一次演出如果兒童劇團的《你不知道的白雪公主》，演出公主的僕人。最後一幕公主跟王子結婚時，鍾欣凌飾演的角色要在婚禮現場拿出一株四葉草，獻給公主代表祝福，就在她要拿出四葉草時，竟讓全場驚呆，因為最重要的四葉草道具竟然只剩下三片葉子﹐原來是因為四葉草道具原本夾在腋下，沒想到因為流汗有一片葉子黏住了，所以一拿出來就只剩下三片葉子。

演出公主的演員還很鎮定的接話問：「這是什麼？」，但鍾欣凌因為破壞了關鍵道具，人還在驚嚇中，不知所措的她竟然也接話說：「這是什麼？」接下來王子、小矮人一個個邊笑場邊接話說：「這是什麼？」隨後台上整整靜默了5秒，就在鍾欣凌還在想怎麼辦的時候，台下全場觀眾群起熱烈鼓掌幫她加油，鍾欣凌只好硬著頭皮，拍拍自己額頭尷尬地把台詞講完，回到後台其實已經是滿頭大汗，回想當時鍾欣凌笑說：「第一次真的嚇傻了」。

洪都拉斯。（衛視中文台提供）

洪都拉斯說20年前自己完全沒有知名度的時候，接到一個類戲劇的執行製作打電話來邀約演出，讓洪都拉斯開心地跳起來轉圈圈，只問了時間，其他角色、價錢、地點通通沒問就直接答應說好。因為要拍的是夜戲，洪都拉斯開著車要趕在12點前抵達坪林，抵達之後，問起工作人員自己的腳本台詞，結果對方說這場不用講話，當下還開心以為是劇組體恤他第一次演戲，怕他會緊張。接下來問戲服要穿什麼，工作人員竟然回說這場不用穿衣服，就在洪都拉斯還在狐疑時，導演把他叫過去，簡短對話後，導演要洪都拉斯把衣服脫了，下水塘趴在水塘裡面那個柱子就好，這下洪都拉斯傻眼了，因為當時天氣很冷，所有攝影跟工作人員不是穿著皮夾克就是軍大衣，自己卻要脫光光下水。

洪都拉斯說當下只掙扎了3秒，就決定下水，一下水冷到光哈氣都會冒出陣陣白煙，而且導演還要他演水流屍，只能露出一顆頭在水裡飄，洪都拉斯只能硬著頭皮演下去，下水大概快20次之後，洪都拉斯嘴唇跟牙齒已經被凍到不停抖動，這下導演火了罵說：「你有看過死人張著嘴巴一直發抖的嗎？」眼見已經快深夜2點，洪都拉斯只好用力掐著大腿，好不容易終於有5秒沒發抖的畫面可以用，一聽到導演說OK，眼淚差點掉下來，還有個攝影大哥立刻把自己的皮夾克披在他身上，讓他既感動又溫暖。本集將於5月10日(三)晚上11點衛視中文台播出。