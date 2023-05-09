財委會將召開「中央銀行法第20條及第33條條文修正草案」公聽會，會中議案包括是否以外匯存底成立主權基金、外匯存底是否過高、外匯存底持有美元比例是否應調整等。

對於外匯存底成立主權基金議題，央行重申，對於政府設立主權財富基金向來持正向、開放的立場，並建議應訂立專法規範，由政府全額出資，設立具獨立法人資格的「主權財富基金管理機構」，且明訂管理機構的政策目標；並於專法制定完善的治理及監理架構。

央行舉例，亞洲包括新加坡、韓國、中國均由政府全資成立國家投資公司，其制定公司治理架構及運作的經驗，可供借鏡。

央行也提到，早期由於主權財富基金擁有龐大的資金，但投資目的與意圖不明，因此，易引起被投資國有關國家安全與經濟利益等疑慮，例如政治面，主權財富基金可能被用做投資國對外的政策工具；經濟面，則可能有扭曲國際金融市場運作或是補貼特定產業的疑慮。

有鑑於主權財富基金在國際金融市場上的影響力漸增，以美國為首的西方國家透過IMF等國際組織提出倡議，建議國際間應針對主權財富基金之投資訂定規範。因此，2008年26個主權財富基金在IMF協助下成立工作小組，並提出了聖地牙哥原則。

央行說明，聖地牙哥原則設立目的，在於導正主權財富基金投資目的與意圖不明等弊病，使其組織架構、投資與監管方式及公司內部治理等有所依循。

對於相關利弊，央行分析，主權財富基金遵循聖地牙哥原則，有利提高公司治理程度，避免外界對其之疑慮與不良觀感。至於其弊，則是限縮投資自主性，政府將難以藉由主權財富基金，進行帶有政策目的的投資。

央行總結，對於國內部分專家學者建議透過主權財富基金，取得關鍵技術發展戰略產業，或透過修正草案總說明中所提出，投資世界優秀關鍵企業的股權，藉由參與董事會獲得高層次全球軟性外交的機會，幫助國家政策推展等做法，恐與聖地牙哥原則的精神與訴求相悖離，而難以實現。