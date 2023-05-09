數位部表示，由於數位經濟相關產業包括軟體及資訊服務業、數位內容、電子商務等行業，工作具有高彈性、高變動性與跨地域限制等特性，加以各行各業數位轉型亟需國內外人才投入，故自去年8月27日掛牌成立以來，即積極與產業公協會、數位領域專家及社群聯繫溝通，就延攬國際數位人才所需的資格條件交換意見，並綜整國發會、國科會、經濟部等相關部會建議，依據「外國專業人才延攬及僱用法」規定，完成「數位領域」訂定及發布。

數位部指出，依據「數位領域」公告規定，外國數位人才具有數位經濟相關產業或領域8年以上相關專業經驗，檢具相關佐證文件（例如：曾參與業界認可的國際專業平台並有專案作品，或以數位方式投入公益或社會創新，並提出可核實的紀錄等）申請就業金卡，通過後即可享有一定期間內開放式個人工作許可，無須受一定雇主聘僱；在台獲聘或自行創業後，持卡人與依親親屬可直接加入健保，家屬也可申請依親居留與探親簽證；首次來台工作者享有前5年薪資所得超過新台幣300萬以上部分，折半課稅等優惠。

此外，數位部指出，外國數位人才如取得頂尖大學博士學位、或具有博士學位搭配4年以上工作經驗，或在數位經濟相關產業或領域任職，最近月薪達新台幣16萬元以上者，也可申請「數位領域」就業金卡。

數位部說，面對各國競相爭取數位人才，數位部希望透過「數位領域」就業金卡的推動，擴大吸引國際數位人才來台交流、工作或創業。數位部也會持續與各部會與產業界合作，協力培育國內跨域與專業數位人才，並加強接軌國際量能，以促進各行各業數位轉型，強化社會和產業數位韌性。