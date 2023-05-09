亞馬在過去幾日發送電子郵件予部分Prime會員，表示若會員訂購逾25美元的商品，並且選擇在Whole Foods、Amazon Fresh或Kohl商店取貨，即可享有10美元的折扣。至於亞馬遜寄送此類電郵的數量，目前尚不得而知。

紐約購物顧問Dean Maciuba表示，自己有收到上述電郵，她認為亞馬遜的取貨點使用率增加，有助於該公司可省下昂貴送貨成本，亦可訓練顧客直接向該公司退貨。