亞馬在過去幾日發送電子郵件予部分Prime會員，表示若會員訂購逾25美元的商品，並且選擇在Whole Foods、Amazon Fresh或Kohl商店取貨，即可享有10美元的折扣。至於亞馬遜寄送此類電郵的數量，目前尚不得而知。
紐約購物顧問Dean Maciuba表示，自己有收到上述電郵，她認為亞馬遜的取貨點使用率增加，有助於該公司可省下昂貴送貨成本，亦可訓練顧客直接向該公司退貨。
亞馬遜提供顧客10美元的折扣，獎勵顧客自門市取貨而非送貨到府，顯示這家電商巨擘在面臨消費者需求走疲之際，如今也加入其他零售商削減送貨支出的行列。
亞馬在過去幾日發送電子郵件予部分Prime會員，表示若會員訂購逾25美元的商品，並且選擇在Whole Foods、Amazon Fresh或Kohl商店取貨，即可享有10美元的折扣。至於亞馬遜寄送此類電郵的數量，目前尚不得而知。
紐約購物顧問Dean Maciuba表示，自己有收到上述電郵，她認為亞馬遜的取貨點使用率增加，有助於該公司可省下昂貴送貨成本，亦可訓練顧客直接向該公司退貨。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。