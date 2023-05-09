中芯國際陸股9日開盤跌約0.8％，但早盤時間裡跌幅不斷擴大，半天收盤慘跌近10％，股價報53.56元，成交值超51億元。
此前中芯國際年報顯示，去年實現營收495.16億元，年增長39％；淨利潤121.33億元，年增長13％。公司毛利率38.3％，較上年增加9個百分點。展望2023年，公司預計全年營收年降幅為低十位數，毛利率在20％左右，資本開支較2022年大致持平，到年底月產能增量與2022年相近。中芯國際將於5月11日披露公司2023年第一季業績。
大陸晶圓代工龍頭中芯國際9日早盤陸港股開低走低，半天收盤暴跌，港股大跌逾6％；陸股更是大跌9.88％，半天成交值達人民幣（下同）51.43億元。
中芯國際陸股9日開盤跌約0.8％，但早盤時間裡跌幅不斷擴大，半天收盤慘跌近10％，股價報53.56元，成交值超51億元。
此前中芯國際年報顯示，去年實現營收495.16億元，年增長39％；淨利潤121.33億元，年增長13％。公司毛利率38.3％，較上年增加9個百分點。展望2023年，公司預計全年營收年降幅為低十位數，毛利率在20％左右，資本開支較2022年大致持平，到年底月產能增量與2022年相近。中芯國際將於5月11日披露公司2023年第一季業績。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。