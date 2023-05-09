中芯國際陸股9日開盤跌約0.8％，但早盤時間裡跌幅不斷擴大，半天收盤慘跌近10％，股價報53.56元，成交值超51億元。

此前中芯國際年報顯示，去年實現營收495.16億元，年增長39％；淨利潤121.33億元，年增長13％。公司毛利率38.3％，較上年增加9個百分點。展望2023年，公司預計全年營收年降幅為低十位數，毛利率在20％左右，資本開支較2022年大致持平，到年底月產能增量與2022年相近。中芯國際將於5月11日披露公司2023年第一季業績。

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