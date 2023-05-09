▲被高姓男子棄置的肇事車輛，從車體損毀情形，可見當時撞擊力道之大。（本報資料照）

由於重大刑事案件常被民眾詬病，政府修訂《國民法官法》並於今年上路，而基隆首件適用國民法官法的案件於9日起訴。基隆地檢署表示，該案為高姓男子酒駕後撞死陳姓被害人，後棄車逃逸。經偵辦認為高男涉犯《刑法》酒後駕車致人於死以及肇事逃逸等罪，因故意而發生死亡結果，符合國民法官法審判要件，故案件移審基隆地院將依國民法官法程序審理。

基隆地檢署表示，本案件為今年1月12上午在基隆市中正區中正路段，22歲的高姓男子酒後駕車撞擊陳姓被害人致死，後棄車逃逸，當時已向基隆地院聲請羈押獲准，並經檢察官李怡蒨指揮基隆市警察局第二分局詳為蒐證後，認被告高男涉犯刑法第185條之3第2項前段酒後駕車致人於死及第185條之4肇事逃逸等罪，業於9日偵查終結，依法提起公訴，在押被告亦將隨案移送法院。

地檢署強調，由於本案屬於故意犯罪因而發生死亡結果之案件，依《國民法官法》第5條規定，應行國民參與審判程序（即「國民法官」），故案件移審後將由台灣基隆地方法院依《國民法官法》相關程序進行審理，而該署檢察官已配合新制作好準備，將依法為證據開示及積極參與審判，務必使國民法官理解全案後進行裁判，期能增進國民對於司法之瞭解及信賴，彰顯國民主權理念。

據了解，該案件為今年1月12日清晨5時，被害人陳姓男子出門買早餐突遭撞噴飛數公尺，救護車到場已無生命跡象，送醫宣告不治，而肇事駕駛竟逃逸無蹤。後警方透過畫面掌握肇事車車牌，並找到肇事車輛，車頭及擋風玻璃明顯有發生事故的痕跡，車輛的右前葉子板有明顯的撞擊痕跡，右後視鏡也已撞飛。再往下追查找到車主的22歲兒子高男涉案，酒測值達0.06mg／L，當時依公共危險罪及過失致死罪送辦。

當初協助受害家屬相關事宜的市議員張顥瀚表示，本案如今成為基隆首件適用國民法官法案件，他將持續關注案件，希望司法能盡早還家屬一個公道。

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