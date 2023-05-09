BNT內幕？ 徐巧芯爆郭台銘寫信給小英：承諾「不選總統」

鴻海創辦人郭台銘7日聲稱，曾被總統蔡英文派代表要求不要買BNT疫苗，相關說法遭總統府發言人林聿禪否認；而國民黨北市松信選區立委參選人、台北市議員徐巧芯昨(8)日在直播中透露，郭自曝當初蔡英文派的代表是現任海基會董事長李大維，且他為爭取採購疫苗，曾寫下「全家移民不選總統」的信，這份原稿在郭手上。

徐巧芯昨在直播中公開郭台銘在宴席談話的影片，影片中能聽見郭稱當初蔡英文派的代表就是李大維，且為了爭取採購疫苗，郭台銘自曝寫下一封信，強調若蔡英文對郭選2024有疑慮，他願意全家移民。

對此，徐巧芯也提到，郭台銘過去也曾在演講中說過，關鍵人就是李大維，李就是蔡英文派來的代表要他別買疫苗。此外，徐巧芯還爆料，本來郭台銘要買1500萬劑疫苗，但蔡英文說只能買1000萬劑，另外的500萬劑要交給台積電來買，因為不想要讓所有的credit都給郭台銘。

徐巧芯表示，郭台銘說確實有寫一封信給蔡英文，內容提到如果擔心他選2024才不讓他買，他願買BNT並全家移民。徐巧芯說因為這封信民進黨才開會，但有哪一些人開會，她目前先不爆料，此信原稿還在郭手上。