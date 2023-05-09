台南市1名3歲女童昨天上午與媽媽過馬路時，不幸被開車的孕婦撞死，母親也受重傷送醫救治中。女童的父親今天難過地表示，妻子剛清醒就急著問女兒的狀況，直到現在他都還不敢跟妻子說女兒已經走了；他還騙妻子說，女兒正在一般病房治療，要等她好起來再陪女兒到曾經玩過的地方玩。

昨天上午台南市北區忠義路、成功路口發生一起車禍，38歲李女牽著3歲女兒過馬路時，被從忠義路左轉的小客車撞上，李女被捲入車底受重傷，女童遭撞飛當場沒有呼吸心跳。肇事的杜姓女駕駛懷孕4個多月，案發後驚惶失措，在現場不斷啜泣。

今天上午有民眾主動前往車禍現場送上鮮花與玩具，追悼不幸過世的女童。對此，女童的父親感謝大家的關心與愛心，也代表女兒向送花及玩具的民眾鞠躬道謝。

女童父親指出，今天上午肇事的孕婦曾打電話給他，說她人也在醫院，「她要生下小孩來賠給我」；「怎麼生？再怎麼生也不可能一模一樣啊！」

女童父親表示，他告訴對方，如果真的有心，明天可以到女兒的靈堂前捻香；如果真的有心，等他妻子好了再來談。

女童父親還說，孕婦告訴他當時沒有看到人，但相關的監視影片大家都有看到，對方根本沒有煞車，妻子及女兒被車子輾過，妻子卡在車下，女兒雖因人小未被卡在車下，但卻當場死亡。